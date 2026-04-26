Sono stati effettuati i rilievi medico-legali sui corpi di Francesco e Giacomo Fierloni: ecco cosa è emerso.

Sono stati effettuati i rilievi medico-legali sui corpi di Francesco e Giacomo Fierloni, i due gemelli di 22 anni morti folgorati a Magione, in provincia di Perugia. Ecco cosa è emerso.

Gemelli morti folgorati, il ricordo dei genitori

Si sono svolti venerdì 24 aprile i funerali di Francesco e Giacomo Fierloni, i gemelli di 22 anni morti folgorati a Magione, in provincia di Perugia, dove è anche stato proclamato lutto cittadino.

L’intera comunità si è stretta attorno ai famigliari dei due ragazzi, queste le parole dei genitori, Roberta e Giorgio: “nati insieme e morti insieme, uniti da un legame che andava oltre la fratellanza. Erano ragazzi d’oro, la nostra forza, non abbiamo più niente senza di loro.”

Gemelli morti folgorati, retroscena straziante: le analisi sui corpi svelano la dinamica

Dagli esami medico-legali sui corpi di Francesco e Giacomo Fierloni è emerso che i due gemelli sono morti sul corpo, il primo, Francesco, è stato folgorato mentre con un palo provava a recuperare un volatile, Giacomo invece sarebbe stato folgorato probabilmente nel tentativo di aiutare il fratello. E’ questo, come si legge su FanPage.it, che sarebbe emerso dai rilievi eseguito dalla medico legale Anna Maria Verdelli.