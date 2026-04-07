Tragedia a Bari: madre partorisce due gemelli e muore

Tragedia a Bari: madre partorisce due gemelli e muore

Il parto di un bambino è un evento che cambia la vita di una madre e la rende speciale, le dà quella sensazione unica che solo questa tappa sa regalare ma spesso un qualcosa di così naturale può nascondere la più brutta delle trappole e trasformare la gioia in una tragedia senza fine.

La gravidanza in una situazione limite

La storia di Graziella Nannavecchia, donna di 43 anni, ricoverata al Policlinico di Bari è una di quelle difficili da raccontare, la gravidanza arrivata e quel sogno di diventare madre che sta per diventare realtà.

Le difficoltà e la necessità di recarsi in ospedale nel tentativo di riuscire a dare alla luce i bambini tanto amati.

Insorgono complicazioni, i medici tentano il tutto per tutto, una gravidanza patologica la sua che difficilmente lascia spazio a situazioni positivi ma la volontà di vederli è più forte di ogni cosa.

Essi si mettono al lavoro e fanno il possibile per portarla al termine, nonostante i soli quattro mesi di gestazione.

Partorisce due gemelli e muore

Nella giornata del 5 aprile Graziella dà alla luce i suoi due gemelli, nati purtroppo senza vita a causa di una perdita spontanea, una situazione che è in grado di sotterrare ogni madre perchè perdere i figli fa sempre male.

Iniza la manovra di rimozione dell’utero ma ecco che arriva una CID (Coagulazione Intravascolare Disseminata) come riporta The Social Post che fa peggiorare terribilmente le condizioni della donna.

Lei perde la vita lunedì 6 aprile, lunedì dell’angelo e lascia una famiglia e la comunità di Ceglia Messapica, paese della donna, sotto shock. Nella giornata di martedì 7 aprile alle ore 16:30 vi saranno i funerali.