Mo: Tajani a La Spezia per accogliere 62 palestinesi, '18 saranno curati in Italia'

Mo: Tajani a La Spezia per accogliere 62 palestinesi, '18 saranno curati...

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "A La Spezia per accogliere altri 62 civili palestinesi che siamo riusciti a portare via da Gaza. Tra loro 18 feriti, soprattutto bambini, che saranno curati in Italia. Sono grato alle nostre Forze Armate, alla diplomazia italiana e a tutte le amministrazioni coinvolt...