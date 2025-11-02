Mo: Terzi, 'da Hannoun ennesimo atto di incitamento a odio e antisemitismo'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Mohammed Hannoun, presidente della ‘Associazione palestinesi in Italia’, torna a provocare con minacciosi richiami alla pena di morte rivolti a tutti coloro che definisce ‘collaborazionisti’ di Israele, anche in Italia, e ad attaccare ‘la lobby sionista e la narrativa del Governo nazifascista’. Si tratta dell'ennesimo, inaccettabile atto di incitamento all'odio e all'antisemitismo che si somma a quelli già denunciati nei confronti dei partecipanti alla manifestazione del 30 ottobre in Piazza Santi Apostoli a Roma -alla quale ho preso parte- organizzata dall'associazione ‘Setteottobre’ a sostegno della comunità ebraica italiana, e nei confronti della redazione de 'Il Tempo'".

Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi, presidente della commissione Politiche Ue del Senato.

"Non da oggi -ricorda- sottolineiamo come Hannoun, raggiunto da un provvedimento amministrativo della Questura di Milano, sia sanzionato dalle autorità americane per attività a sostegno di Hamas. Attività che Hannoun ha condotto indisturbato e che hanno raggiunto il picco di indecenza in occasione del suo omaggio reso pubblicamente al ‘martire della resistenza’ Yahya Sinwar, capo delle operazioni del 7 ottobre e leader di Hamas. È molto importante rendere consapevole in ogni modo possibile l'opinione pubblica e concentrare l'attenzione sul danno che questi incitamenti all'odio e narrative di pura disinformazione producono. Maggior consapevolezza è ancor più necessaria di fronte al fatto che Mohammed Hannoun starebbe lavorando alla formazione in Italia di un partito islamista, promotore delle stesse tesi fondamentaliste di Hamas basate sulla distruzione dello Stato di Israele".

"Tutto questo, invece di sollevare unanime indignazione e condanna, viene accolto con entusiasmo e sostegno in doversi settori della sinistra: gente -conclude Terzi- che finge di ignorare la gravità di legittimare e promuovere organizzazioni e individui che fanno del razzismo antisemita la loro bandiera, amplificandone la disinformazione, l'odio e la volontà di smantellare i valori fondamentali della Costituzione italiana”.