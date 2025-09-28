Home > Flash news > **Mo: Trump, 'abbiamo vera opportunità di grandezza, la realizzer...

**Mo: Trump, 'abbiamo vera opportunità di grandezza, la realizzeremo'**

Washington, 28 set. (Adnkronos) - "Abbiamo una vera opportunità di grandezza in Medio Oriente. Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale. Per la prima volta in assoluto. La realizzeremo!!!". Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump...

