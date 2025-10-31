Mo: Turchia, 'incontro a Gaza lunedì nonostante preoccupazioni per tenuta tregua'

Ankara, 31 ott. (Adnkronos) - L'incontro con i ministri degli Esteri che hanno incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York a settembre si terrà lunedì a Gaza, nonostante le preoccupazioni della Turchia per la tenuta del cessate il fuoco. Lo ha detto in una c...

Ankara, 31 ott. (Adnkronos) – L'incontro con i ministri degli Esteri che hanno incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York a settembre si terrà lunedì a Gaza, nonostante le preoccupazioni della Turchia per la tenuta del cessate il fuoco. Lo ha detto in una conferenza stampa ad Ankara il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, parlando del meeting organizzato per discutere della tregua nella Striscia e delle prossime fasi dell'accordo.

Fidan ha anche annunciato che sono in corso i colloqui per la formazione di una task force per Gaza e di una forza di stabilizzazione.