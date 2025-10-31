Mo: Turchia, 'incontro a Istanbul lunedì su tregua a Gaza'/Rpt

Ankara, 31 ott. (Adnkronos) - I ministri degli Esteri di Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Pakistan e Indonesia si incontreranno lunedì a **Istanbul** per discutere del cessate il fuoco a Gaza e dei prossimi passi da intraprendere. Lo ha reso noto il mini...

Ankara, 31 ott. (Adnkronos) – I ministri degli Esteri di Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Pakistan e Indonesia si incontreranno lunedì a **Istanbul** per discutere del cessate il fuoco a Gaza e dei prossimi passi da intraprendere. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo preoccupazione circa il cessate il fuoco.

Intervenendo in una conferenza stampa ad Ankara, Fidan ha affermato che all'incontro parteciperanno i ministri degli Esteri dei paesi che parteciparono al meeting con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York a settembre.

A quell'incontro, per discutere della situazione a Gaza, parteciparono Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Pakistan e Indonesia. "Gli argomenti attualmente in discussione riguardano come procedere verso la seconda fase, la forza di stabilità", ha aggiunto Fidan. La scorsa settimana il primo ministro Benjamin Netanyahu ha lasciato intendere la sua opposizione a qualsiasi ruolo delle forze turche nella Striscia di Gaza nell'ambito di una missione volta a monitorare un cessate il fuoco con Hamas sostenuto dagli Stati Uniti.