Mo: Witkoff visita la piazza degli ostaggi a Tel Aviv

Tel Aviv, 2 ago. (Adnkronos) – Steve Witkoff è in visita a Hostage Square, a Tel Aviv, per parlare con le famiglie che prendono parte a una manifestazione per chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi. Centinaia di manifestanti presenti in piazza hanno accolto l'nviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente con un applauso, gridando: "Riportateli a casa!".