Mobilitazione per i referendum dell'8 e 9 giugno in Abruzzo

Un appello alla consapevolezza

Oggi, a Pescara, si è tenuto un presidio significativo per richiamare l’attenzione dei mezzi di informazione sui referendum previsti per l’8 e 9 giugno. L’iniziativa, intitolata “Adesso parliamo noi. Rompiamo il silenzio sui referendum”, è stata organizzata dal Comitato per il “Sì” al referendum sui quattro quesiti sul lavoro, presentati dalla Cgil, e dal Comitato per il referendum sulla cittadinanza.

L’obiettivo è chiaro: garantire che i cittadini possano votare in modo consapevole e informato.

Temi cruciali per il futuro

I quesiti referendari riguardano questioni di grande rilevanza sociale. Quattro di essi mirano a rafforzare i diritti dei lavoratori, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e a combattere la precarietà, promuovendo la stabilità occupazionale. Un quinto quesito si propone di ridurre i tempi necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Questi temi non solo toccano la vita quotidiana dei cittadini, ma influenzano anche il futuro del mercato del lavoro e della società italiana nel suo complesso.

Richiesta di visibilità ai media

Il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, ha sottolineato l’importanza di una corretta informazione. “È fondamentale che le cittadine e i cittadini siano a conoscenza delle motivazioni dietro i referendum e delle conseguenze del loro voto”, ha affermato. Ranieri ha esortato i mezzi di informazione, dal servizio pubblico alle emittenti private, a dare massima visibilità ai temi referendari e a promuovere dibattiti che possano aiutare i cittadini a formarsi un’opinione informata. L’appello è chiaro: è essenziale che il dibattito pubblico sia aperto e accessibile a tutti.

Un invito al voto

In conclusione, Ranieri ha lanciato un appello diretto ai cittadini: “Vi invitiamo a partecipare attivamente al voto dell’8 e 9 giugno”. La mobilitazione non è solo un’iniziativa per sensibilizzare, ma un invito a prendere parte attivamente alla democrazia. Ogni voto conta e può fare la differenza in un momento cruciale per il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia. La partecipazione è la chiave per un cambiamento reale e significativo.