Moerschel (Fes): governo? A Natale Merkel sarà ancora cancelliera

Roma, 27 set. (askanews) – “Scholz è stato quello che ha avuto la possibilità di mostrarsi come l’erede di Merkel, ha fatto una campagna elettorale molto ben organizzata e i tedeschi hanno capito che è un candidato ben preparato per questo incarico”: è il commento di Tobias Moerschel, direttore della Friedrich Ebert Stiftung (Fes), a margine della serata elettorale che si è tenuta domenica 26 settembre a Villa Almone, residenza dell’Ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling.

“Ci vorrà almeno qualche mese per formare il governo, dunque forse anche a Natale Merkel sarà ancora cancelliera della Germania, può darsi”, ha aggiunto.

“Se la Spd riesce a formare un governo con i Verdi e la Fdp sarà anche un governo di cambiamento, perché come ha anche fatto Schroeder 20 anni fa, quando Gerhard Schroeder è diventato cancelliere dopo 16 anni di governo Kohl, ha fatto anche questo doppio passo dicendo ‘ci vuole continuità, stabilità, ma ci vuole anche cambiamento’ e lo stesso farà anche Scholz, ci vuole la continuità con l’era Merkel, ma abbiamo bisogno di un grande cambiamento, soprattutto per l’ambiente, diritti civili etc.”, ha sottolineato.