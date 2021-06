“Mohicani”, Boomdabash e Baby K nella hit dal sapore giamaicano

Roma, 21 giu. (askanews) – Tornano i Boomdabash, band salentina campione delle ultime estati. E’ uscito il video dell’ultimo singolo, “Mohicani”, in cui ad accompagnarli questa volta c’è Baby K. Il brano è già disponibile in digitale e in tutti i principali digital store.

Una summer hit in stile reggae-pop che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, che vuole portare positività e punta a diventare tormentone del 2021. Non a caso il video è stato lanciato nel primo giorno d’estate.

“Mohicani” è un omaggio dei Boomdabash alla forza della musica che riesce a capovolgere anche situazioni difficili. Il video ne esalta il valore universale, un linguaggio comprensibile a tutti, senza distinzione di razza, colore e religione.

In una tipica calda giornata salentina, nella prima parte del video, un grosso ingorgo stradale causato da un tir in fumo in panne sulla strada si trasforma da momento di forte tensione da parte delle persone in coda a una vera e propria festa capace di unire e superare ogni confine.

I ballerini e le ballerine corrono tra le auto ferme, guidati da Baby K, e iniziano a distribuire le bandierine, coinvolgendo così le persone bloccate in fila che iniziano a ballare e cantare dando vita ad una vera e propria Street Parade. La festa prosegue poi fino a tarda notte tra luci flou e ritmi incalzanti in una piana desertica dal sapore quasi esotico. Con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.