L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 8 agosto, sulla Statale 16 Adriatica, all’altezza di Mola di Bari: si registrerebbero tre feriti nell’impatto tra tre auto.

L’incidente sulla Statale 16 a Mola di Bari

L’incidente tra le tre auto è avvenuto al km 818 sulla statale 16, l’importante arteria stradale barese, verso le ore 8.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

I feriti nell’incidente di questa mattina sulla Statale 16

Nello scontro, secondo i primi aggiornamenti, sarebbero rimaste coinvolte tre auto e tre sarebbero i feriti. Tuttavia, le operazioni sono ancora in corso, dunque, il numero delle persone coinvolte potrebbe subire nuove evoluzioni.

Non si conosco, al momento, le condizioni dei feriti. Inoltre, la dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto nelle prime ore della mattina di oggi.

Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico

Secondo gli ultimi aggiornamenti la carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa al traffico. La gestione del traffico è affidata alle forze dell’ordine e alle squadre Anas giunte sul luogo dell’incidente.