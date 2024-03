Molise: Meloni, 'con accordo coesione 445 mln, 42 interventi finanziati'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Con questo accordo di coesione, il 16esimo che noi firmiamo, noi mettiamo a disposizione di questo territorio circa 445 milioni di euro, risorse imponenti che servono a finanziare 42 interventi, concentrati su alcuni ambiti strategici". Così la premier Giorgia Meloni, a Campobasso per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.

"L'ambito più importante per combattere il divario è quello delle infrastrutture. Ci sono due modi per combattere il divario Nord-Sud: il reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza. Vedete prima c'era chi puntava sul rdc, noi invece crediamo nelle infrastrutture di cittadinanza – prosegue -. Il rdc era la risposta di chi diceva io non posso risolvere il tuo problema, quello che posso fare è mantenerti nella marginalità. La risposta che invece diamo noi investendo in infrastrutture di cittadinanza è dire a queste persone che il territorio dove vivono non è spacciato, noi investiamo in quel territorio affinché generi valore. L'altra priorità è il sostegno al tessuto produttivo, con 80 milioni di cui 15 destinati al settore turistico, che qui ancora non ha espresso tutte le potenzialità che ci sono".