La Mommy Makeover ora è arrivata anche in Italia, quale il costo e i consigli da parte degli esperti per tutte le donne che vogliono migliorare la propria immagine

Dopo l’emozionante viaggio della maternità, molte donne si trovano ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita, insieme alle trasformazioni fisiche che accompagnano la nascita di un figlio.

Mommy Makeover: cos’ è, costo e sintomi?

Conosciuto come “Mommy Makeover”, il campo della medicina e chirurgia estetica offre soluzioni mirate per aiutare le neo-mamme a riacquistare fiducia e armonia con il proprio corpo.

Durante la gravidanza e l’allattamento, il corpo femminile subisce una serie di cambiamenti significativi, dall’aumento di peso alla riduzione della tonicità muscolare, passando per la trasformazione del seno e dell’addome, ogni fase porta con sé sfide uniche. Il Mommy Makeover, un insieme di procedure sia chirurgiche che non invasive, si propone di rivitalizzare e rinnovare l’aspetto fisico delle donne dopo la gravidanza.

Mommy Makeover: cos’ è, costo, dopo una gravidanza

La decisione di optare per un Mommy Makeover può portare a una serie di vantaggi, non solo fisici ma anche psicologici. Dai trattamenti non invasivi come l’EMSCULPT NEO per tonificare l’addome, al BTL VANQUISH ME per ridurre la circonferenza di fianchi e cosce, fino all’innovativo EMSELLA per il rinforzo del pavimento pelvico, le opzioni sono molteplici e personalizzabili.

Inoltre, i trattamenti per il viso come l’Hydrafacial con PRP e Aquagold o l’EMFACE offrono soluzioni efficaci per ridurre rughe e migliorare la luminosità della pelle, contribuendo così al recupero dell’aspetto giovanile.

Oltre all’aspetto estetico, è essenziale considerare il benessere psicologico delle neo-mamme. La possibilità di riconnettersi con il proprio corpo e migliorare l’autostima può avere un impatto significativo sulla salute mentale e sul senso di benessere complessivo.