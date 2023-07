Home > Video > Monica J.Romano: "Una persona trans può essere felice" Monica J.Romano: "Una persona trans può essere felice"

"Una persona trans può essere felice, lo sottolineo perché a livello mediatico non viene mai detto. Intraprendere un percorso di transizione per me è stata la vita per mia realizzazione affettivamente, professionalmente e umanamente. La transizione mi ha letteralmente salvato la vita". Il punto di vista di Monica J.Romano (Tiktok @monicajromano)