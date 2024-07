L'invito di Mario Monti rivolto a Giorgia Meloni: comprensione per Francia e ...

Il senatore a vita, ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti ha voluto dare dei consigli alla premier Meloni

Mentre Ursula von der Leyen è sulla strada della conferma alla presidenza della Commissione Europea, l’ex presidente del Consiglio Mario Monti ha lanciato un invito a Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio ha avuto con Ursula von der Leyen rapporti di un’amicizia e simpatie in questi anni. Tuttavia, Mario Monti ha qualcosa da dire all’attuale premier italiana e lo scrive in un editoriale sul Corriere della Sera intitolato “Un ruolo per l’Italia”.

Le parole di Mario Monti

Monti sostiene che la presidente Giorgia Meloni dovrebbe assumere un ruolo di soccorso verso la Francia e la Germania, in questo momento di grande difficoltà per entrambe. Dunque, non esibire la forza perché è quella uscita meglio dalle elezioni europee con una stabilità maggiore di governo, ma mostrare:

“Comprensione, condivisione nei confronti di chi attraversa un momento difficile, probabilmente passeggero. Formulando proposte aperte sui temi di interesse comune, discutendole anche con chi in passato tendeva antipaticamente a imporre la propria visione”.

Inoltre, Mario Monti afferma che Meloni dovrebbe fare attenzione al pericolo di rimanere fuori dai “due terzetti” che incombono sull’Italia, anche se apparentemente deboli in questo momento:

“Accanto a Francia e Germania, che pur malconce, restano punti di riferimento, si formeranno due trittici: un trittico economico-monetario (cabina di regia dell’Eurozona), con Germania, Francia e Spagna. E un trittico per la difesa e la sicurezza, con Francia, Germania, Polonia”.

Mario Monti in politica

L’ex presidente della Bocconi è stato un economista influente e un personaggio politico importante per l’Italia: dal 2011 al 2013 guidò il governo tecnico che subentrò all’esecutivo di Silvio Berlusconi in uno dei periodi più neri della storia repubblicana recente.

Il 9 novembre 2011 Mario Monti viene nominato senatore a vita “per i suoi altissimi meriti in campo scientifico e sociale” e, il 18 novembre entrò in carica grazie alla fiducia schiacciante di Senato e Camera.