Morta la turista padovana ferita a Napoli: colpita in testa da una statua

Non ce l’ha fatta la turista che è stata colpita in testa da una statua. La donna, una 30enne padovana, è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate quando, durante il pomeriggio di domenica 15 settembre, è stata colpita alla testa da una statua che è caduta da un balcone nel centro di Napoli. Ad annunciare la trista notizia fonti sanitarie, riportate dall’Ansa.

La donna era stata ricoverata all’Ospedale del Mare dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale Vecchio Pellegrini. La turista si trovava in via Sant’Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, durante l’ultimo giorno di vacanza prima del suo rientro a casa, previsto nella serata di domenica con un volo in partenza dall’aeroporto di Capodichino. La polizia sta indagando su quanto accaduto.