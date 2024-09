Un turista è stato aggredito dopo essersi denudato in pubblico durante un addio al celibato in una piazza.

Un festeggiamento di addio al celibato ha preso una piega drammatica in Salento, a Nardò, quando un turista australiano di circa trent'anni è stato brutalmente picchiato dopo aver si è denudato in piazza per onorare una scommessa persa con i suoi amici. Lo scherzo è consistito nel attraversare n...

Un festeggiamento di addio al celibato ha preso una piega drammatica in Salento, a Nardò, quando un turista australiano di circa trent’anni è stato brutalmente picchiato dopo aver si è denudato in piazza per onorare una scommessa persa con i suoi amici. Lo scherzo è consistito nel attraversare nudo una piazza molto affollata, la piazza delle Erbe a Nardò, piena di gente davanti ai locali. Non tutti i presenti hanno però trovato divertente la bravata, infatti, un gruppo di giovani del luogo lo ha circondato e aggredito con le gambe staccate da alcuni tavoli da bar. L’incidente, che è avvenuto lo scorso fine settimana, è stato documentato da vari passanti con i loro telefoni cellulari e i filmati stanno ora circolando in rete. Il turista aggredito è stato soccorso e ricoverato in ospedale. La polizia sta indagando sull’episodio.