Scomparso improvvisamente, Luigi Cataldi Madonna, ha rappresentato un riferimento assoluto per il vino pregiato italiano, riconosciuto anche all'estero. Numerosi gli attestati di stima e rispetto.

Una notizia incredibile ha scosso la comunità vitivinicola italiana e il mondo accademico perché un grande interprete della nostra tradizione vinaiola se n’è andato improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile sotto molti punti di vista. Vediamo insieme chi era questa figura iconica capace di elevare il “made in Italy” nel mondo.

Il ricordo delle istituzioni in segno di rispetto

La notizia non ha colpito solo la comunità del comune dove il grande imprenditore viveva ma anche le istituzioni della regione Abruzzo dove è cresciuto ed ha fatto crescere la propria azienda.

Come riporta TheSocialPost.it uno dei primi esponenti politici a voler tributare un saluto è stato Emanule Imprudente, vicepresidente della regione Abruzzo che ha definito Cataldi Madonna come un “viticoltore innovatore” che è stato importantissimo nella rivalutazione di prodotti come il Cerasuolo d’Abruzzo e del Pecorino abruzzese.

Chi era Luigi Cataldi Madonna

Luigi Cataldi Madonna era il titolare della cantina di famiglia ereditata dal nonno che l’aveva fondata nel 1920.

Cataldi Madonna era per tutti “Il Professore” sia per la cattedra all’Università dell’Aquila ma soprattutto per la conoscenza tecnica nell’ambito vinicolo, davvero superiore rispetto ai suoi illustri colleghi che non perdevano occasione per riconoscerla.

La figlia Giulia che porta avanti la tradizione familiare, giunta ora alla quarta generazione, ha voluto tributare un saluto al padre – “ognuno di noi lo farà rivivere nei suoi insegnamenti“.