Morto il rettore della Cattolica Franco Anelli, aveva 61 anni: ipotesi suicidio

Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) – E' morto a 61 anni il rettore dell'università Cattolica di Milano, Franco Anelli. Si ipotizza il suicidio.

Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il magnifico rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli è "tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento". ''Con profonda costernazione – si sottolinea in una nota dell'ateneo – la comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari''.

Il corpo di Anelli è stato ritrovato dal 118 all'interno del condominio di 6 piani nel quale abitava poco dopo le 22 di ieri sera. Si sarebbe lanciato nel vuoto. Il 118 lo ha trovato sanguinante, ma immobile constatandone la morte. Il medico legale ha escluso segni di violenza.

La comunità dell'Università Cattolica e del Policlinico Gemelli di Roma ricordano Anelli alle 13 nella cappella San Giuseppe Moscati con una messa in suffragio.

. Nato a Piacenza il 26 giugno 1963, ha ricoperto la carica di rettore della Cattolica dal primo gennaio 2013. In quest'università ha trascorso la maggior parte della sua vita. Alla Cattolica di Milano si è laureato in giurisprudenza, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 ha superato l'esame di Stato per l'accesso all'avvocatura, diventando cassazionista nel 1998. E' stato professore ordinario di diritto civile nella sede di Piacenza della Cattolica fino all'anno accademico 2011/2012, ha poi insegnato istituzioni di diritto privato nella sede di Milano dell'ateneo.

Il 13 maggio 2022 Anelli è stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l'educazione cattolica, diventando così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre.