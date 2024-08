Un tragico incidente è avvenuto in Valle Antrona: un uomo è stato trovato morto questa mattina, si cerca un disperso

Il soccorso alpino piemontese è al lavoro in queste ore per due emergenze nel Verbano: un escursionista è stato trovato morto questa mattina, dopo l’allarme lanciato dall’uomo stesso. Nel frattempo, si cerca un cittadino tedesco disperso in direzione del Monte Giove.

Morto un escursionista nel Verbano

Il tragico incidente è avvenuto nella zona di Seppiana, in valle Antrona, una valle laterale dell’Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo di 56 anni, Alessandro Boneschi di Verbania, ha perso la vita mentre percorreva un sentiero.

L’allarme era stato lanciato ieri sera dopo che aveva fornito ai parenti una traccia precisa dell’itinerario che avrebbe seguito. Questa mattina il ritrovamento in una gola molto profonda.

Le ricerche per l’escursionista disperso

Continuano, invece, le ricerche per un altro escursionista disperso. Si tratta di un cittadino tedesco di 58 anni che non ha fatto ritorno da un’escursione sul monte Giove, una cima situata a circa 1.300 metri di altitudine nell’area di Cannobio.

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri dalla moglie, da quel momento sono scattate le ricerche. Elicotteri e Vigili Del Fuoco e del soccorso svizzero Rega stanno continuando le operazioni, al momento, senza esito.

Un altro drammatico incidente nelle montagne piemontesi

È morto questa mattina dopo essere precipitato in un dirupo, Renzo Zuccala, 68enne di Beura Cardezza. Era volontario del Soccorso alpino Valdossola.

L’uomo ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo nella zona di Cosasca, nel comune di Trontano.