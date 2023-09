La tragedia si è consumata sul Monte Sperone dove un escursionista è morto dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino dopo che il figlio dell’uomo ha lanciato l’allarme.

Incidente sul Monte Sperone, escursionista morto

Il sinistro mortale si è consumato nella giornata di sabato 2 settembre. L’escursionista è deceduto dopo essere precipitato dal Monte Sperone. A dare l’allarme sulla scomparsa dell’uomo è stato il figlio della vittima, allarmato per il mancato rientro del padre, uscito per una camminata in zona Croce di Susin.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, intorno all’una e mezza di notte di domenica 3 settembre, gli uomini del Soccorso alpino di Belluno e i vigili del fuoco si sono attivati e hanno recuperato la salma dell’escursionista. Il corpo, a quanto si apprende, è stato individuato nel corso ricerche.

L’allarme e le ricerche

Stando a quanto riferito dal figlio della vittima, l’ultimo messaggio ricevuto dall’uomo risale alle 12:20 circa di sabato 2 settembre. Nel messaggio, l’escursionista riferiva che andava tutto bene. Nelle ore successive, il figlio ha nuovamente tentato di mettersi in contatto con il padre ma il telefono prima ha cominciato a squillare a vuoto, senza risposta, per poi smettere del tutto di essere raggiungibile.

A quanto si apprende, l’uomo sarebbe deceduto dopo essere caduto per circa 130 metri da un sentiero. Al termine della caduta, si è schiantato contro un cespuglio.