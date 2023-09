Ancora un incidente in montagna: due alpinisti, un italiano e un tedesco, sono morti sull’Ortles, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Due morti e due feriti: questo è il tragico bilancio registrato sul monte la mattina del 3 settembre. L’incidente si è verificato intorno alle 6:20 sulla via normale, mentre il gruppo di alpinisti era diretto sulla cima dell’Ortles.

Morti 2 alpinisti sull’Ortles: uno, scivolando, ha trascinato gli altri con sé

Secondo una prima ricostruzione un alpinista è scivolato e ha trascinato gli altri suoi compagni con sé. I morti sono un uomo tedesco e un italiano. Come informa Leggo, sul luogo dell’incidente sono giunti gli elicotteri di soccorso di Elisondri, Pilikan 3 e Guardia di finanza.

Gli alpinisti procedevano in fila indiana

Da Ansa si legge come l’incidente si verificato lungo un tratto apparentemente non impegnativo della via normale in montagna. Al momento del sinistro, gli alpinisti stavano procedendo lungo la salita in fila indiana. Il momento tragico si è verificato quando uno degli alpinisti ha improvvisamente perso l’appiglio, scatenando una catena di eventi che ha coinvolto gli altri membri del gruppo. La mancanza di legature tra di loro ha contribuito a questa tragedia. Nella disperata caduta che ne è seguita, sia il tedesco che l’italiano non sono stati in grado di frenare la loro discesa e sono purtroppo deceduti sul colpo.