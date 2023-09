L’impatto dell’auto su cui viaggiava a bordo un uomo di 35 anni, contro una cabina dell’Enel, è stato violentissimo. Il giovane ha perso la vita in via Quinzano a Verona. Giunti sul posto i sanitari del Suem118, intervenuti con ambulanza e automedica, e i vigili del fuoco. Questo è l’ottavo incidente mortale a Verona da inizio 2023. Come informa TGR Veneto, a causa dello schianto la cabina Enel si è danneggiata e di conseguenza il quartiere Quinzano è rimasto al buio per diverso tempo, a causa di un blackout.

Si schianta contro cabina Enel: tragico incidente a Verona

Nella serata dello scorso 2 settembre si è verificato un tragico incidente a Verona. Secondo le testimonianze una Polo bianca si è scontrata contro una cabina dell’Enel che si trovava nei pressi di via Quinzano, lasciando senza illuminazione parte della strada. Le cause dell’urto sono ancora sconosciute e le forze dell’ordine indagheranno per fare luce sul sinistro.

La vittima

La vittima è un giovane di 35 anni del posto. Da Tag24 si legge che il conducente è stato identificato subito dopo l’incidente e il personale medico giunto sul luogo non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Secondo quanto dichiarato dagli abitanti, l’urto ha prodotto un forte boato.