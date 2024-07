Mosche in casa: come si allontanano senza insetticidi

Mosche in casa: come si allontanano senza insetticidi

Ci sono insetti presenti quasi tutto l’anno che entrano in casa. Si tratta delle mosche considerati, tra gli insetti, maggiormente fastidiosi e noiosi, oltre a essere un veicolo di batteri e di patogeni. Per evitare che possano diffondersi e invadere gli ambienti di casa, scopriamo nei paragrafi a seguire come sbarazzarsi di questi parassiti naturalmente.

Mosche in casa

Sono diversi gli insetti che entrano in casa in determinati periodi dell’anno. Tra le tante specie, vi sono sicuramente le mosche che fanno la loro comparsa già dai mesi autunnali per poi essere presenti lungo tutto l’arco dell’anno. In autunno soprattutto poi entrano in casa per trovare un riparo ma anche del cibo in cui sostentarsi.

Si dice, non si sa se sia leggenda o corrisponda a verità, che le mosche particolarmente noiose e fastidiose siano segno del tempo che sta per cambiare e tramutarsi. Sono alquanto fastidiose e sono attirate in casa sia dal cibo che dal clima mite che si respira negli ambienti domestici dove giungono in qualsiasi periodo dell’anno.

Si tratta di insetti alquanto fastidiosi presenti soprattutto negli ambienti caldo umidi, in particolar modo in estate e quindi all’aperto ed ecco che nel momento in cui si apre la finestra ed entrano nell’abitazione diventano ospiti alquanto indesiderati.

Oltre a risultare particolarmente fastidiose e noiose sono anche veicolo di patogeni e della diffusione di questi ultimi. Proprio la presenza dei patogeni va a contaminare le superfici e i cibi per cui bisogna fare particolarmente attenzione a questi esseri all’interno delle case. Tendono poi a essere particolarmente attratte ed essere avvistate soprattutto vicino ai bidoni o sacchi dell’immondizia.

Mosche in casa: cause

Gli insetti come le mosche tendono ad entrare in casa, non solo per difendersi dal freddo e trovare cibo durante il periodo autunnale, ma anche perché risultano particolarmente attratte dagli odori e dai profumi che l’essere umano emana. Infatti questi parassiti provano una sorta di attrattiva verso sudorazioni eccessive e profumi alquanto forti.

Considerando che amano molto gli ambienti caldo umidi, in casa si possono trovare in varie stanze e angoli quali per esempio le cucine, il bagno, la cantina, le lettiere per animali soprattutto la pappa dei cani, ma anche verso rifiuti o detriti organici. Si consiglia, proprio per questo, di tenere alla larga queste cose onde evitare un’invasione.

In casa poi le mosche possono nidificare anche nei cestini della spazzatura che non chiusi nel modo giusto, negli accumuli di sporco, ma anche i resti di cibo. Sono anche attratte dalle aree umide come il lavandino, il bagno doccia, luoghi da loro molto amati dove poter nidificare dal momento che arrivano a depositare fino a 600 uova.

Un ambiente pulito, ma anche una particolare attenzione ai bidoni dell’immondizia che devono essere chiusi nel modo corretto e una corretta igiene degli ambienti interni ed esterni impedisce che questi insetti possano proliferare all’interno della propria casa.

Mosche in casa: rimedio efficace

I rimedi naturali consigliati sono sicuramente validi ed efficaci per combattere l’invasione delle mosche in casa, ma a lungo andare possono non essere così efficaci. Per questa ragione si ha bisogno di un repellente che sia valido e abbia benefici a lungo termine. Una formula quale Ecopest Home è maggiormente indicata.

Un repellente che si distingue da altri in commercio per essere tecnologico, innovativo. Un dispositivo che usa l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per impedire a questi insetti di entrare, ma anche al tempo stesso di avere una casa maggiormente accogliente e libera da questi parassiti. Una soluzione adatta e non nociva per gli esseri umani e animali domestici.

Questo repellente dalle dimensioni compatte si attiva in modo semplice: basta soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire. Una soluzione del genere è poi utile anche in confronto di altri insetti che si aggirano per la casa: dalle mosche alle terme sino alle vespe, le zanzare fino ai roditori.

Per chi volesse saperne dii più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

consigliato anche perché non dannoso, ecologico, quindi con zero impatto sull’ambiente. Non è fastidioso e molto silenzioso senza disturbare il vicinato. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati proteggendo sia gli spazi interni che esterni della propria casa.

L’acquisto avviene in modo semplice dal momento che è considerato un repellente esclusivo e originale non si compra nei negozi fisici oppure online. Il consumatore si collega al sito ufficiale, riempie il modulo con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dei dati per poi evadere l’ordine. Il costo di due confezioni di Ecopest Home è di 49.90€ con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.