MotoGP, lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Misano Adriatico

Misano, 25 ott. (askanews) – Le “Frecce Tricolori” hanno disegnato con i propri fumi il tricolore italiano nel cielo azzurro di Misano Adriatico (Rn) in occasione della partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di MotoGP.

Un momento che ha sottolineato, con solennità, anche una data storica per il motociclismo italiano: l’ultima gara in Italia per il supercampione Valentino Rossi che, a fine stagione, si ritirerà dall’attività agonistica.

Gli spalti, infatti, erano una grande marea gialla (il colore di Valentino Rossi) con bandiere che inneggiavano al numero 46; fan scatenati che non hanno perso l’occasione di postare sui social video e foto con il passaggio delle Frecce sul tracciato di Misano, teatro scelto per raccontare le eccellenze italiane e il Sistema Paese.

La denominazione della gara “Gran premio del Made in Italy ed Emilia-Romagna”, infatti, è frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE (Italian Trade Agency), il tutto sotto l egida della Federazione Motociclistica Italiana ed in collaborazione con realtà sportive nazionali ed internazionali.

Quello tra l Aeronautica Militare e il mondo del motorsport è un legame consolidato: innovazione, modernità e tecnologia sono, infatti, le componenti che da sempre accomunano i Reparti di Volo dell Arma Azzurra e le squadre motociclistiche.

Le Frecce Tricolori sono ormai di casa nei cieli di Misano, dove già nel 2007 e nel 2018 hanno sorvolato il World Ducati Week. Domenica 24 effettueranno il sorvolo poco prima della partenza della MotoGP alle 14.

Risale sempre al 2018 l ultimo sorvolo della Pattuglia in occasione di una tappa del Moto GP, al circuito del Mugello.

Il 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, è un Reparto di Volo dell Aeronautica Militare costituito da circa 100 militari, cui è affidato il compito di rappresentare le capacità dell intera Forza Armata.

Dal primo Marzo 1961, data della sua costituzione sulla Base Aerea di Rivolto (Ud), la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha l onore di rappresentare, con le proprie spettacolari acrobazie aeree, gli oltre 40.000 uomini e donne dell Aeronautica Militare e i valori che ogni giorno portano avanti: coesione, spirito di squadra, professionalità, dedizione e sacrificio.

Le Frecce Tricolori, grazie al supporto organizzativo dell intera Forza Armata, hanno da poco festeggiato il loro 60esimo anniversario, con due giorni di manifestazione a Rivolto. L evento, celebrato il 18 e 19 settembre 2021 e felicemente riuscito, nonostante le necessarie restrizioni anti-Covid, si è svolto alla presenza di numerose autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.