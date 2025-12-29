Msi: Ciriani, 'iscritto a 16 anni, non rinnegherò mai quella storia'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non mi permetto di giudicare Ignazio La Russa, che è un caro amico oltre che presidente del Senato. Posso dire che mi sono iscritto al Msi a 16 anni e non rinnegherò mai quella storia. Ma ho imparato che la politica si fa per costruire il futuro, non p...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Non mi permetto di giudicare Ignazio La Russa, che è un caro amico oltre che presidente del Senato. Posso dire che mi sono iscritto al Msi a 16 anni e non rinnegherò mai quella storia. Ma ho imparato che la politica si fa per costruire il futuro, non per rimpiangere il passato.

FdI è un grande partito di destra, governa l'Italia – presto anche l'Europa – ed è nel sistema democratico contemporaneo. All'Anpi direi di guardare in casa propria e magari spiegare perché ha dirigenti filohamas o filoputin". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato da La Stampa.