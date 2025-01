Il corpo della donna di 47 anni, Sabrina, è rimasto nel bagno del ristorante per due giorni, per poi essere ritrovato dalle forze dell’ordine.

Un ritrovamento choc: il corpo senza vita di una mamma è stato trovato dopo due giorni dal decesso, in un bagno di un ristorante. I commensali avevano visto la cabina della toilette chiusa ma nessuno aveva scoperto che lì c’era il corpo della donna.

Muore nel bagno del ristorante: Sabrina ritrovata dopo due giorni in una cabina

Di lei non si avevano più tracce ma ancora nessuno aveva ritrovato il suo corpo. La donna, Sabrina Lyttle, di 47 anni, è stata trovata senza vita in una cabina di un bagno del ristorante solo due giorni dopo il decesso. Ma cosa è accaduto? Secondo una prima ricostruzione, il corpo della mamma 47enne era in una cabina dei servizi igienici del ristorante Gurkha Restaurant, a Blackpool in Inghilterra.

La madre della donna, Christine, ha affermato sui social che Sabrina era entrata nel locale per usufruire del bagno due giorni prima e che dopo i clienti avevano riferito di non poter utilizzare una delle cabine, dove la figlia è stata ritrovata solo il 30 novembre, due giorni dopo.

Le forze dell’ordine sono state avvertite e accorse al ristorante, che serve cibo cinese, tailandese e indiano, all’una di pomeriggio di sabato 30 novembre 2024. Christine ha scritto sui social:

“Mia figlia è entrata nella proprietà giovedì 28 novembre per usare il bagno. L’autopsia è ancora in attesa di scoprire la causa del decesso, ma il suo corpo non è stato scoperto fino a sabato pomeriggio”.

Le indagini in corso: “Morte non sospetta”

Sulla vicenda che ha sconvolto non solo una famiglia, ma un’intera comunità, è intervenuto un portavoce della polizia del Lancashire.

“Siamo stati chiamati poco dopo l’una di pomeriggio di sabato 30 novembre per una segnalazione di morte improvvisa a un indirizzo in Waterloo Road a Blackpool. Gli agenti sono intervenuti e purtroppo il corpo di una donna sulla quarantina è stato trovato morto all’interno dell’indirizzo. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento. La morte non è stata trattata come sospetta e verrà preparato un fascicolo per il medico legale”.

L’inchiesta sulla morte di Sabrina si terrà al Blackpool Town Hall alle 10 di mattina di giovedì 3 aprile 2025.

I messaggi social, il cordoglio per la morte di Sabrina

La figlia di Sabrina, Jade, ha dedicato un commovente post social a sua madre. Nel post si leggono frasi davvero emozionanti e piene di dolore: “Temevo questo giorno fin da quando ero bambina, ma niente avrebbe potuto prepararmi a questo”.

Per pagare il funerale di Sabrina, è stata creata anche una raccolta fondi, con tutto il sostegno degli amici e della sua famiglia.