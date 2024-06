Musica: De Gregori, in autunno 20 concerti al Teatro Out Off di Milano

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Dal 29 ottobre al 23 novembre 2024 Francesco De Gregori terrà 20 concerti al Teatro Out Off di Milano con lo spettacolo 'Nevergreen (Perfette sconosciute)', un viaggio attraverso le 'gemme' meno conosciute del vasto repertorio del cantautore. Questa serie di live rappresenta un'occasione unica per il pubblico di vivere un'esperienza musicale in un ambiente raccolto, con una capienza limitata a 200 spettatori per serata. L'intimità del Teatro Out Off, un luogo storico fondato nel 1976, il primo spazio underground milanese, permette una connessione profonda tra l'artista e il pubblico, creando un'atmosfera ogni sera irripetibile.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino. La scaletta sarà diversa ogni sera e non mancheranno degli ospiti a sorpresa, colleghi e amici che condivideranno con De Gregori una selezione di sue canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio. De Gregori si esibirà tutte le sere, con una pausa ogni tre giorni. Di seguito le date: 29, 30, 31 ottobre, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 novembre. Le prevendite saranno disponibili da oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 18.00 su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.

Questa residenza a Milano segue il successo dei live del 2019 al Teatro Garbatella di Roma dal titolo 'Off The Record'. Intanto questa estate, a partire dal 12 luglio, Francesco De Gregori si esibirà con la sua band in oltre 30 città, portando la sua musica in tutta la penisola. Aprirà i concerti Angela Baraldi. I biglietti per le date del tour estivo sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali. I tour sono prodotti da Friends & Partners.