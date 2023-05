Musumeci: sicurezza del territorio è la priorità, dal '68 oltre 5mila morti

Roma, 24 mag. (askanews) – “La messa in sicurezza del territorio nazionale è la priorità, non una, ma la priorità nella agenda politica di governo di questo esecutivo e di tutte le articolazioni dello Stato, mettere in sicurezza significa tutelare il diritto alla vita di ciassuno di noi”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell’informativa alla Camera sull’alluvione in Emilia-Romagna.

“Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia, a oggi l’Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5mila suoi cittadini ed ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di euro, nei vari eventi sismici, alluvionali, franosi e di altra natura”.