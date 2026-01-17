Naike Rivelli parla delle sue esperienze negative in tv

Recentemente, Naike Rivelli ha condiviso le sue opinioni e frustrazioni in un’intervista per FanPage, esprimendo il suo malcontento nei confronti di alcuni noti conduttori televisivi. Le sue dichiarazioni hanno suscitato l’attenzione dei media, rivelando dettagli inediti sulle sue esperienze nel mondo dello spettacolo.

Critiche ad Amadeus e il Festival di Sanremo

Una delle figure più contestate da Naike è Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo. Rivelli ha ricordato un episodio specifico avvenuto durante la partecipazione di sua madre, Ornella Muti, al festival. L’attrice ha descritto l’esperienza come orribile, sottolineando il modo in cui Amadeus ha trattato lei e sua madre. “Durante la presentazione a Milano, mia madre è stata costretta a rimanere in attesa in una stanza senza alcun conforto, e sono dovuta andare a comprare da bere e da mangiare per tutti noi”, ha dichiarato. Naike ha aggiunto che, nonostante l’invito di Ornella Muti, il suo intervento è stato poco valorizzato, con Amadeus che ha dato più spazio a Fiorello, un’artista non programmato.

Le parole di Naike su Amadeus

Naike ha espresso il desiderio di incontrare Amadeus per dirgli che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Inoltre, ha evidenziato come altre showgirl abbiano ricevuto più attenzione nonostante non avessero la stessa rilevanza. La frustrazione di Rivelli è palese, e le sue parole mettono in luce alcune delle problematiche del mondo dello spettacolo.

La delusione con Caterina Balivo e Silvia Toffanin

Oltre a Amadeus, Naike ha puntato il dito anche contro Caterina Balivo e Silvia Toffanin. Ha raccontato di un’esperienza negativa avuta con la Balivo, la quale, pur avendo concordato di non toccare certi argomenti personali, ha finito per chiederle informazioni private in diretta. Rivelli ha sottolineato che questa non è stata la prima volta che ha vissuto una situazione simile, dichiarando: “D’ora in poi, non mi frega più. Posso andare ovunque, ma solo se posso parlare di quello che voglio”.

Il conflitto con Silvia Toffanin

In merito a Silvia Toffanin, Naike ha riportato un episodio in cui le è stato chiesto di rimuovere una collana con il simbolo della foglia di marijuana prima di entrare in studio. “Non indosso una foglia per promuovere la droga, ma come simbolo di un centro medico che aiuta i malati”, ha chiarito. Questo episodio ha portato a una discussione accesa nei camerini e, sebbene le sia stato permesso di mantenere la collana, la parte in cui spiegava il significato è stata successivamente tagliata dal montaggio. Conclude affermando come la televisione oggi sembri più interessata a creare drammi che a raccontare storie autentiche.

Conclusione: un cambiamento necessario

Le parole di Naike Rivelli evidenziano un’industria televisiva che, secondo lei, ha bisogno di un profondo cambiamento. L’attrice ha espresso la sua volontà di non tornare più in programmi dove non può esprimere liberamente se stessa. La sua esperienza riflette una realtà comune a molti, dove la necessità di intrattenimento spesso sovrasta il rispetto per l’individuo e le sue scelte. Naike ha chiuso l’intervista con una nota di speranza, affermando che è fondamentale dare spazio a voci autentiche e storie significative nel panorama televisivo italiano.