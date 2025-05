Un evento straordinario e le sue conseguenze

La recente celebrazione per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha portato a un’affluenza massiccia di cittadini e turisti nelle strade della città. Tuttavia, questa gioia collettiva ha avuto un costo ambientale significativo, con ben 60 tonnellate di rifiuti raccolti in un solo giorno.

Questo dato è tre volte superiore a quello registrato durante le celebrazioni di Capodanno, evidenziando l’impatto che eventi di tale portata possono avere sulla gestione dei rifiuti urbani.

Un’organizzazione impeccabile per la pulizia

Asia Napoli, l’azienda responsabile dello smaltimento dei rifiuti, ha messo in atto un piano di emergenza in collaborazione con il Comune. Sono stati attivati turni straordinari per gli operatori, raddoppiando le attività di raccolta e pulizia, soprattutto nelle aree più affollate come il centro città. Questo intervento ha permesso di gestire non solo i rifiuti ordinari, ma anche quelli extra generati dalla festa, portando a un totale di circa 1.500 tonnellate di rifiuti raccolti durante la notte dei festeggiamenti.

Strade ripulite in tempi record

Già dalle prime ore dell’alba, le strade e le piazze più colpite dai festeggiamenti, come Piazza Plebiscito, Via Toledo e i Quartieri Spagnoli, sono state ripulite e sistemate. L’efficienza del servizio di raccolta ha permesso di restituire alla città il suo aspetto ordinario in tempi record, dimostrando come un’organizzazione ben pianificata possa affrontare anche le sfide più impegnative. La zona adiacente allo stadio Maradona, epicentro delle celebrazioni, ha visto un intervento rapido e mirato, contribuendo a mantenere l’immagine di una città che sa festeggiare, ma anche prendersi cura del proprio ambiente.