Napoli: Pomicino-Gargani-Mazzoni, 'via Lanzotti? De Magistris fa ridere'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "E’ davvero risibile che Luigi De Magistris, dopo aver devastato Napoli per 10 anni, faccia la morale a Stanislao Lanzotti perché rinviato a giudizio per voto di scambio a 6 anni di distanza dai fatti. Lanzotti, impegnato oggi a costruire un partito regionale popolare e liberale, non si è candidato nelle ultime elezioni comunali secondo un costume antico sconosciuto all’ex sindaco di Napoli, rimasto peraltro al suo posto dopo una condanna per abuso di ufficio, che ha invece candidato nella sua lista calabrese Domenico Lucano, già sotto processo e condannato poi a 13 anni.

Guasconi senza cultura e senza pudore sono il vero dramma del mezzogiorno". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Paolo Cirino Pomicino, Erminia Mazzoni e Giuseppe Gargani.