La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si sono confrontati a Napoli, in occasione del Pride 2024, sul tema dei diritti civili.

Schlein e Conte uniti al Pride di Napoli

I diritti delle persone LGBTQIA+, il salario minimo, l’istruzione e la sanità sono campi di battaglie comuni, questi sono i temi discussi dai due leader del Pd e M5s a Napoli.

Da un lato, Conte ha affermato e ribadito la necessità di adottare in Italia una legge per contrastare l’omolesbotransfobia, dopo l’insuccesso della passata legislatura, dall’altro la Schlein ha sottolineato la necessità di unire le forze, senza formule imposte dall’alto.

“Subito il matrimonio egualitario. Lotteremo per facilitare le adozioni e riconoscere pienamente i diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali”.

In un anno e mezzo l’Italia è scivolata ancora più in basso nella classifica dei diritti LGBTQIA+ in tutta Europa: in trentaseiesima posizione su 48. La Schlein non ci sta:

“Vogliamo portare l’Italia nell’Europa e nel futuro, cioè dove si riconoscono i diritti fondamentali delle persone”.

Le parole del sindaco Manfredi sul tema dei diritti

Piena sintonia tra i due leader e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul tema dei diritti.

“Napoli è una città inclusiva, una città che vede nelle differenze un valore”, afferma il sindaco Manfredi parlando del ‘Napoli Pride’.

Tuttavia, secondo il suo giudizio, bisogna fare un percorso affinché ci sia una società più coesa e tollerante, solo in questo modo la comunità può crescere maggiormente.