Una turista è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da una piastra di ferro caduta dal secondo piano di un palazzo a Napoli. Sono in corso le indagini.

Napoli, piastra di ferro colpisce una turista

Secondo le prime indiscrezioni riportate da TGcom24, l’oggetto non sarebbe caduto accidentalmente, ma sarebbe stato lanciato intenzionalmente da qualcuno. Le forze dell’ordine, in queste ore, stanno indagando per ricostruire l’accaduto, avvenuto in piazza Garibaldi, a Napoli.

La turista sarebbe una donna di 43 anni di nazionalità georgiana, ricoverata in codice rosso. Sarebbe rimasta cosciente durante il trasporto in ospedale Cardarelli, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Napoli, piastra di ferro colpisce una turista: le indagini della Polizia

L’oggetto sequestrato dalla Polizia sarebbe stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.

Gli agenti della Polizia locale dell’unità operativa San Lorenzo avrebbero identificato i proprietari e i gestori delle attività commerciali nell’edificio, nonché i residenti, raccogliendo informazioni utili per determinare le responsabilità.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate vicino all’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano sarebbero già state acquisite. Gli accertamenti in corso stanno orientando gli investigatori verso una cittadina ucraina, la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità competenti.