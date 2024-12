Natale: Meloni, 'grazie a chi lavora in queste ore e chi sta al fianco di chi ha bisogno'

Roma, 24 dic (Adnkronos) - "E' la vigilia di Natale e voglio fare a tutti voi i miei auguri". Lo dice Giorgia Meloni in un video sui social. La premier ringrazia prima di tutto "chi non riuscirà a stare in queste ore con i propri cari", quindi le forze armate, le forz...

Roma, 24 dic (Adnkronos) – "E' la vigilia di Natale e voglio fare a tutti voi i miei auguri". Lo dice Giorgia Meloni in un video sui social. La premier ringrazia prima di tutto "chi non riuscirà a stare in queste ore con i propri cari", quindi le forze armate, le forze dell'ordine, medici e operatori sanitari e quei "lavoratori, del pubblico o del privato, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini: grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di Natale".

La presidente del Consiglio rivolge poi un ringraziamento a "quanti, e sono tantissimi, che in questi giorni doneranno una parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha più bisogno, di chi sta vivendo un momento di difficoltà, di chi è malato, di chi è solo. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione. Voglio ringraziarvi di cuore per quello che fate perchè come scriveva Flaubert il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra mai si regala", aggiunge la premier.