Nato: Bignami, 'congratulazioni Fdi Camera a Calovini'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Desidero esprimere a nome dei deputati di Fratelli d’Italia le congratulazioni al collega Giangiacomo Calovini eletto presidente del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della Nato. Un incarico prestigioso che premia le sue qualità e l’impegno costante profuso in questi anni. A sua volta l’aver designato un italiano alla guida di questo gruppo rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento al Parlamento italiano sul piano della credibilità e dell’autorevolezza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami