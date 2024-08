L’imprenditore britannico Mike Lynch è tra i dispersi della barca a vela Bayesian. L’imbarcazione è affondata al largo della costa di Palermo all’alba di questa mattina dopo essere stata colpita da una tromba d’aria.

Barca a vela affondata: Mike Lynch disperso

La barca è affondata questa mattina intorno alle 5 e, al momento, risultano dispersi due americani e quattro cittadini britannici. Tra questi, c’è anche l’imprenditore Mike Lynch. Lo scrive The Telegraph citando proprie fonti.

Sempre i media inglesi, riportano che anche la figlia 18enne del tycoon, Hannah, risulterebbe tra i dispersi.

Il Bayesian, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato di proprietà dell’uomo e registrato a nome della Revtom, una società con sede nell’Isola di Man, con titolare legale la moglie Angela Bacares.

La donna, invece, è tra le persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori. I due erano a bordo della Bayesian con i dipendenti per una vacanza in Sicilia.

Chi è Mike Lynch

Mike Lynch, 59 anni, è uno degli imprenditori più noti del mondo tech nel panorama inglese. È co-fondatore di Autonomy Corporation e della società di sicurezza informatica Darktrace, oltre ad essere fondatore di Invoke Capital.

Lynch era finito al centro di un caso di frode e nel mese di giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le 15 accuse relative alla vendita della sua società di software, l’Autonomy, a Hewlett-Packard nel 2011 per 11,1 miliardi di dollari. Lui ha sempre negato qualsiasi illecito.

Le ricerche dei dispersi in mare

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato l’imbarcazione sul fondale marino, a circa 57 metri di profondità, ma l’operazione di recupero continua senza sosta da ore senza nessun risultato.