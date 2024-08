Il naufragio dello yacht Bayesian avvenuto lunedì mattina, 19 agosto, al largo di Porticello a Palermo ha provocato la morte di 7 persone e 15 sopravvissuti. In queste ore, dopo la testimonianza della moglie dell’imprenditore Mike Lynch, è arrivato anche il racconto di Charlotte Golusku, sopravvissuta insieme alla figlia di un anno e al marito.

La donna, sopravvissuta al naufragio del Bayesian, ha parlato di come sia riuscita a salvarsi insieme alla figlia di un anno. Si chiama Charlotte Golusku è britannica e ha 36 anni.

Stando al suo racconto, riportato da Fanpage e raccolto dal suo medico, la donna aveva paura del maltempo e delle onde particolarmente alte quella mattina.

“La donna ha raccontato che stava dormendo con la bambina sul ponte , mentre il marito era un po’ più lontano, in un’altra parte della barca, e che sentiva le oscillazioni della nave”, ha raccontato il dottor Domenico Cipolla a Sky News.

Questa scelta si è rivelata fondamentale per la giovane, che solo in questo modo è riuscita a salvarsi.

“Ero terrorizzata dai tuoni, dai lampi, e dalle onde che stavano agitando lo yacht”. Aveva spiegato nei giorni scorsi la 36enne britannica raccontando che per questo ha abbandonato la cabina insieme al marito, anche lui tra i sopravvissuti.

In merito agli ultimi istanti sullo yacht il medico riporta un altro frammento del racconto:

“In un istante è diventato tutto buio e si è ritrovata in acqua in pochi minuti. Ha detto di aver cercato di tenere stretto la bambina ma di aver perso la presa per due tre secondi. Poi è riuscita a riprenderla tenendola sopra l’acqua con le braccia”.