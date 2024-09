Nell'ambito dell'omnibus, è stato reintegrato l'emendamento proposto da Forza Italia per combattere la pirateria televisiva.

Nella discussione delle commissioni Finanze e Bilancio del Senato sul decreto omnibus, un emendamento proposto da Forza Italia, con Dario Damiani come primo firmatario, potrebbe ritornare in gioco per la votazione. Questa proposta, che era precedentemente considerata inammissibile, mira a rafforzare le restrizioni sulla pirateria televisiva, inclusi gli eventi sportivi. L’emendamento impone agli fornitori di VPN di bloccare l’accesso a partite trasmessi illegalmente, cercando di impedire l’uso di VPN per creare vari indirizzi IP per evitare questo divieto.