Il nuovo decreto legge in discussione

Il governo italiano è attualmente impegnato nella redazione di un decreto legge che sarà presentato domani in Consiglio dei ministri. Questo provvedimento si propone di assorbire gran parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge sulla sicurezza, attualmente in fase di esame presso il Senato. La discussione in aula è prevista per metà aprile, ma è già chiaro che il ddl dovrà tornare alla Camera per una terza lettura, a causa di problematiche legate alle coperture finanziarie.

Le modifiche suggerite dal Quirinale

Una delle motivazioni principali per l’adozione di questo nuovo decreto è la necessità di recepire i correttivi suggeriti dal Quirinale. Tra questi, si prevede di includere disposizioni specifiche riguardanti le madri detenute e le loro esigenze. Il governo, infatti, sta cercando di garantire che le norme siano in linea con le indicazioni ricevute, per migliorare la situazione delle famiglie coinvolte.

Possibili nuove misure di protezione per gli agenti

In aggiunta alle modifiche già menzionate, il nuovo provvedimento potrebbe introdurre anche il cosiddetto scudo penale per gli agenti di polizia. Questa misura mira a fornire un sostegno economico per le spese legali che potrebbero sorgere in seguito a operazioni di servizio. L’introduzione di tali misure è vista come un passo necessario per garantire la sicurezza degli agenti, che operano in contesti sempre più complessi e rischiosi.