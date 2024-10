Ospite di Verissimo, Nese Baykent si presenta come un’attrice di origini turche, nota per il suo ruolo principale nella celebre serie “Endless Love”. Questa rappresenta una nuova occasione per l’attrice di farsi conoscere dal pubblico italiano, attraverso un’intervista che promette di essere profonda e interessante sia riguardo la sua carriera che la sua vita personale.

La tragica scomparsa del fratello è stata un momento molto difficile per lei. Nese ha raccontato a Silvia Toffanin come, in una sola giornata, tutto sia cambiato: «La mattina ricevetti una sua chiamata e sembrava tutto normale. La sera, a soli 40 anni, ha avuto un infarto che lo ha portato in terapia intensiva. Da quel momento ha avuto inizio il mio incubo, rimase in condizioni critiche per cinque lunghi mesi. È stato il periodo più difficile della mia esistenza, rimanendo lì immobile.»

Nese, che ha iniziato la sua carriera nel 2001 con il film “Şellale”, ha visto crescere il suo percorso artistico, recitando in diverse produzioni di successo come “Yeraltında Dünya Var”, “Beni Affet” e “Kara Sevda” (Endless Love). Questa ultima serie le ha regalato una grande notorietà in Italia, merito del suo personaggio Vildan, una donna forte e risoluta che affronta diverse difficoltà.

Ma quali sono le sfaccettature della vita di Nese Baykent lontano dai riflettori? È legata in matrimonio all’attore Sanlı Baykent, conosciuto durante il suo periodo di studi al Conservatorio di Ankara. Insieme, hanno una figlia di 20 anni, Bakış. Durante la sua presenza a “Verissimo”, Nese non si limiterà a raccontare episodi della sua carriera, ma offrirà anche uno sguardo alla sua vita privata e alla sua famiglia, esplorando il suo legame con le radici e il suo viaggio nel mondo dell’arte.