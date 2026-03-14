Nessuna trattativa con l'Iran per Hormuz, la nota di Palazzo Chigi

Il 14 marzo 2026 il governo italiano ha diffuso una nota ufficiale per smentire una ricostruzione pubblicata da un quotidiano internazionale, che sosteneva l’esistenza di contatti tra Roma e Teheran riguardo alla situazione nello stretto di Hormuz. Nella dichiarazione di Palazzo Chigi il termine “trattativa” viene categoricamente escluso, mentre l’esecutivo ribadisce di non aver avviato negoziati con l’Iran su questioni legate alla sicurezza marittima o alla riapertura dei collegamenti commerciali nella regione.

La smentita si inserisce in un quadro di crescente tensione iniziato il 28 febbraio 2026, quando Stati Uniti e Israele lanciarono un “attacco preventivo” contro obiettivi iraniani. Quella fase ha visto una rapida escalation con risposte di Teheran, la chiusura temporanea dello stretto di Hormuz — via cruciale per il petrolio mondiale — e conseguenze immediate sui mercati, dove il prezzo del greggio superò i 100 dollari al barile e le borse europee registrarono perdite significative.

Cosa ha dichiarato Palazzo Chigi

Nella nota del 14 marzo 2026 il governo ha voluto chiarire che ogni ipotesi su contatti diretti con l’Iran in relazione a Hormuz è infondata. Il comunicato sottolinea come l’azione diplomatica italiana, finora, si sia svolta all’interno dei canali multilaterali e delle piattaforme istituzionali, e non tramite trattative bilaterali informali con Teheran. Il termine “negoziati” è respinto perché, secondo Palazzo Chigi, non corrisponde ai fatti: ogni iniziativa è stata coordinata con alleati e partner internazionali.

La versione ufficiale

Il governo ha inoltre evidenziato che qualsiasi passo diplomatico relativo alla sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz richiede procedure condivise, non accordi isolati. Nel dichiarare la propria posizione, Palazzo Chigi ha rimarcato l’importanza di mantenere trasparenza e coordinamento con le istituzioni multilaterali: l’uso del termine “trattativa segreta” è stato definito fuorviante e privo di riscontri operativi nella catena decisionale italiana.

Il contesto regionale e le conseguenze economiche

Il rifiuto delle ipotesi di negoziato va letto alla luce degli avvenimenti che seguirono l’attacco del 28 febbraio 2026, quando vennero colpiti obiettivi militari iraniani e, nelle 24 ore successive, fu annunciata la morte della Guida suprema Ali Khamenei, notizia che suscitò ulteriori reazioni e fu seguita dalla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida. Gli scontri proseguirono con lanci di missili e droni verso Israele e Paesi del Golfo, e la chiusura dello stretto di Hormuz ridette tensione al transito petrolifero. Tutto questo ha avuto ripercussioni immediate sui prezzi e sulla stabilità dei mercati energetici.

Eventi militari e risposte internazionali

Le operazioni non si sono limitate al vicino oriente: vi furono attacchi con droni verso Cipro e altri strike che portarono paesi come l’Italia a dispiegare assetti navali, ad esempio la fregata missilistica Federico Martinengo inviata a protezione dell’area di Cipro. In parallelo, fu segnalata la presenza di scontri navali oltre i mari tradizionali, con un sottomarino statunitense che affondò una fregata iraniana al largo dello Sri Lanka, eventi che testimoniano l’ampiezza e la complessità dell’escalation.

Implicazioni per l’Italia e la sicurezza marittima

Per l’Italia la situazione pone sfide immediate sul piano della protezione delle rotte commerciali e della sicurezza dei propri strumenti navali impiegati nei compiti di sorveglianza. Il governo, attraverso la nota del 14 marzo 2026, ha voluto evitare interpretazioni che potessero compromettere il profilo multilaterale delle azioni italiane. In questo contesto il concetto di “sicurezza collettiva” assume centralità: qualsiasi misura operativa sullo stretto di Hormuz deve essere valutata con partner e organismi sovranazionali per garantire stabilità e continuità degli approvvigionamenti energetici.

Prospettive e prossimi passi

Resta aperta la discussione sul ruolo delle diplomazie nazionali nella gestione delle crisi a carattere regionale; Palazzo Chigi, respingendo la lettura proposta dal Financial Times, conferma la scelta di operare in stretta sinergia con gli alleati. Nei prossimi giorni saranno gli sviluppi sul terreno e le comunicazioni ufficiali delle parti coinvolte a chiarire se si apriranno canali formali di dialogo o se la situazione proseguirà sulla via della pressione militare e delle sanzioni, con evidenti ricadute economiche e strategiche per l’Europa.