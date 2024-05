Nicolò Famiglietti: "Il mio lavoro? Far capire alle persone quanto è import...

Nicolò Famiglietti: "Il mio lavoro? Far capire alle persone quanto è import...

Off Camera

Nicolò Famiglietti è stato ospite della nuova puntata di OFF CAMERA, durante la quale ha raccontato il suo lavoro di fit influencer.

“Come fit influencer mi sento un traghettatore” così Nicolò Famiglietti ha descritto il suo lavoro nella puntata di OFF CAMERA di cui è stato ospite. Poco prima della partenza per Rimini Wellness, ci ha raccontato quali sono le sue aspettative e le sue emozioni in vista dell’evento fitness dell’anno.

Guarda le altre puntate di OFF CAMERA