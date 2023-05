Home > Video > “Niente uomini o marmocchi”: Alisha Griffanti, alias @ladivadeltubo, risp... “Niente uomini o marmocchi”: Alisha Griffanti, alias @ladivadeltubo, risponde alle critiche sui social dopo aver detto che non vorrà avere figli

“Vuoi mettere la gioia di essere madre. Ti ritroverai sola come un cane”. In realtà, la donna ci spera anche di rimanere “sola come un cane”: il suo spazio, dice, è fondamentale per lei. Inoltre, come precisa più volte, “trovo veramente triste che si facciano figli solo per la paura di rimanere da soli”