Nigeria: Trump, 'minaccia esistenziale per i cristiani del Paese'

Washington, 31 ott. (Adnkronos/Afp) – "Il cristianesimo sta affrontando una minaccia esistenziale in Nigeria". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, denunciando "l'uccisione" di migliaia di cristiani nel Paese africano a causa della rivolta jihadista. "I radicali islamici sono responsabili di questo massacro di massa", ha affermato in un messaggio pubblicato su Truth Social, precisando inoltre che la Nigeria è stata reinserita nell'elenco dei Paesi considerati "particolarmente preoccupanti" in materia di libertà religiosa.

L'ex presidente democratico Joe Biden aveva ritirato nel 2021 la Nigeria da questa lista, nella quale era stata inserita un anno prima durante il primo mandato di Donald Trump.

"Quando i cristiani, o qualsiasi altro gruppo, vengono massacrati come nel caso della Nigeria (3.100 contro 4.476 nel mondo), bisogna agire!", ha scritto il presidente americano, senza specificare da dove abbia tratto queste cifre. "Gli Stati Uniti non possono restare a guardare mentre tali atrocità si verificano in Nigeria e in molti altri paesi", ha aggiunto.