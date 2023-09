Home > Video > Nikita: "Il mio tempo ha valore, non è gratis" Nikita: "Il mio tempo ha valore, non è gratis"

L'ex vincitrice del GFvip, Nikita Pelizon, ha annunciato recentemente un nuovo progetto scatenando una furia polemica sui social: corsi a 300 euro contro la depressione e l'ansia. L'indignazione però non si è limitata solo al mondo online, ma hanno avuto da ridire anche psicologi e medici. Il professore Roberto Burioni, per esempio, ha commentato: "È bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. Bisogna rivolgersi a uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile". La influencer, infatti, non ha lauree o specializzazioni in nessun campo medico. Queste le parole di Nikita riguardo il suo corso di crescita personale, Hunika way, e il prezzo di vendita che ha giustificato dicendo "il mio tempo ha valore, non è gratis"