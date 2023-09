Nomina Zamarian a executive vice president proprietary products di Engineering

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Dario Zamarian entra a far parte di Engineering nel ruolo di Executive Vice President Proprietary Products con la responsabilità di supportare il go-to market dei prodotti proprietari del Gruppo e di definirne lo sviluppo in linea con i trend tecnologici e di mercato. Engineering, guidata da Maximo Ibarra, vanta un portafoglio diversificato di oltre 30 soluzioni proprietarie che il Gruppo intende incrementare e valorizzare nei prossimi anni, oltre ad accelerare l’evoluzione di prodotti leader di mercato quali Ellipse, Grace e Neta, ormai di riferimento per i settori Sanità, Finance ed Energy. Laureato in Ingegneria Elettronica in Italia, Zamarian ha maturato una vasta esperienza nell'industria IT e Servizi in Silicon Valley assumendo ruoli globali. Ha ricoperto posizioni di leadership come Leader di prodotto, General Manager, ceo e Board Member.