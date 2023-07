Home > Video > Non gli affittano la casa perché gay: la storia di William e Michael Non gli affittano la casa perché gay: la storia di William e Michael

"Non ci hanno voluto affittare la casa perché siamo una coppia omosessuale” Questa la triste e vergognosa storia di William e Michael, una coppia felicemente sposata che vive a Milano. Davanti all’omofobia non bisogna mai stare in silenzio ma lottare e denunciare senza paura