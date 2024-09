Non ho preso decisioni riguardo alla riforma elettorale, afferma Casellati.

Il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, ha negato le voci di un suo ritorno al Porcellum durante un evento a Siracusa. Ha ribadito che la decisione finale sulla legge elettorale non è stata presa e sono necessarie ulteriori consultazioni con tutti i partiti. Casellati ha sottolineato l'importanza del dialogo e della collaborazione, ricordando l'esempio dei padri costituenti e la necessità di trovare una soluzione condivisa per la riforma del premierato.